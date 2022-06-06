На опубликованных кадрах видно, что водитель отечественного автомобиля без номеров направился в сторону остановившегося на парковке одного из супермаркетов BMW, после чего сидящий на водительском месте молодой человек вышел из машины и между ними завязался разговор.

Однако в скором времени в дело вмешались кулаки: автовладельцу "немца" прилетел удар по лицу, что выбило потерпевшего из равновесия. После завершения потасовки агрессивный незнакомец сел за руль иномарки и уехал. Следом за ним с места скрылись его напарники на тонированном авто.

– Со слов жителей в Прокопьевске у мужичка отжали БМВ, прямо как в кино про бандитские 90-е и играх серии ГТА , – следует из комментария к видео, что появилось во "ВКонтакте".

Чтобы выяснить подробности случившегося корреспондент AVOKADO направил запрос в ГУ МВД по Кузбассу.