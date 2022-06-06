"Бандитские 90-е": неизвестные на тонированной "Ладе" силой отняли BMW в Кузбассе

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Фото:  

Уличные камеры запечатлели опасные "игры" прокопчан, в результате которых мужчина лишился иномарки. Запись появилась в Сети.

На опубликованных кадрах видно, что водитель отечественного автомобиля без номеров направился в сторону остановившегося на парковке одного из супермаркетов BMW, после чего сидящий на водительском месте молодой человек вышел из машины и между ними завязался разговор.


Однако в скором времени в дело вмешались кулаки: автовладельцу "немца" прилетел удар по лицу, что выбило потерпевшего из равновесия. После завершения потасовки агрессивный незнакомец сел за руль иномарки и уехал. Следом за ним с места скрылись его напарники на тонированном авто.

– Со слов жителей в Прокопьевске у мужичка отжали БМВ, прямо как в кино про бандитские 90-е и играх серии ГТА , – следует из комментария к видео, что появилось во "ВКонтакте".

Чтобы выяснить подробности случившегося корреспондент AVOKADO направил запрос в ГУ МВД по Кузбассу.

Видео: ВКонтакте / "ЧП Кузбасс"

Да!
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