+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Банда "нечистых на руку флористов" разорила городские клумбы в Новокузнецке

0
Фото:  

Глава южной столицы Кемеровской области в Сети сообщил, что в городе орудуют "нечистые на руку флористы", которые разоряют городские клумбы.

По словам мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, неизвестные вырывают из городских клумб цветы, которые в преддверии теплого сезона высадили озеленители, чтобы украсить вид южной столицы. Таких злоумышленников чиновник назвал "нечистыми на руку флористами".

– Жаль, что не ценится труд наших озеленителей. А ведь специалисты с ранней весны ухаживали за рассадой. И вот теперь уничтожаются клумбы и вазоны. Похоже, в Новокузнецке орудуют нечистые на руку "флористы" , заявил градоначальник в Telegram-канале.

Также он указал, что теперь на вид разоренных клумб "печально смотреть" и напомнил гражданам, что подобные проделки наказуемы. Всем причастным к похищению цветов грозит административное или даже уголовное наказание.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37111

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined