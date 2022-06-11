По словам мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, неизвестные вырывают из городских клумб цветы, которые в преддверии теплого сезона высадили озеленители, чтобы украсить вид южной столицы. Таких злоумышленников чиновник назвал "нечистыми на руку флористами".

– Жаль, что не ценится труд наших озеленителей. А ведь специалисты с ранней весны ухаживали за рассадой. И вот теперь уничтожаются клумбы и вазоны. Похоже, в Новокузнецке орудуют нечистые на руку "флористы" , – заявил градоначальник в Telegram-канале.

Также он указал, что теперь на вид разоренных клумб "печально смотреть" и напомнил гражданам, что подобные проделки наказуемы. Всем причастным к похищению цветов грозит административное или даже уголовное наказание.