Балкон жилого дома в Кемерове частично обрушился на крыльцо магазина

Житель города Кемерово предоставил фотографии с места инцидента и рассказал, что сделать снимки ему удалось около 12:30 возле дома у остановки "1 Универсам", неподалеку от пересечения улицы Кирова и проспекта Советского.

– Облупился балкон. Может, кому на голову прилетело, – передает слова очевидца редакция VSE42.Ru.

Кроме того, свидетель обратил внимание, что наличие бетонной крошки, отколовшейся от балкона, не смущало прохожих, а территория под опасным объектом до сих пор ничем не огорожена.