Событие состоится в субботу, 8 января, в 12:00 и 15:00

Балет "Щелкунчик"

Знаменитый во всем мире балет в двух действиях по сказке Гофмана на музыку Петра Ильича Чайковского представят артисты Классического русского балета (Москва) под управлением Хасана Усманова.

Друзья! Вы станете свидетелями удивительной истории, которая случилась в канун Рождества в старинном немецком городке в начале XIX столетия.

Главные герои маленькая девочка Маша, изобретатель, мастер игрушек фокусник Дроссельмейер, Щелкунчик с войском оловянных солдатиков, Мышиный король и его свита разыгрывают сказочную историю со счастливым концом, где добро всегда побеждает зло.

Хореография Мариуса Петипа в редакции Хасана Усманова.

6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.

Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.