Балет "Щелкунчик" представят московские артисты в Филармонии Кузбасса

0

Показ знаменитого балета по сказке Гофмана на музыку Чайковского пройдет в Государственной Филармонии Кузбасса.

Событие состоится в субботу, 8 января, в 12:00 и 15:00


Балет "Щелкунчик"

Знаменитый во всем мире балет в двух действиях по сказке Гофмана на музыку Петра Ильича Чайковского представят артисты Классического русского балета (Москва) под управлением Хасана Усманова.


Друзья! Вы станете свидетелями удивительной истории, которая случилась в канун Рождества в старинном немецком городке в начале XIX столетия.

Главные герои маленькая девочка Маша, изобретатель, мастер игрушек фокусник Дроссельмейер, Щелкунчик с войском оловянных солдатиков, Мышиный король и его свита разыгрывают сказочную историю со счастливым концом, где добро всегда побеждает зло.


Хореография Мариуса Петипа в редакции Хасана Усманова.


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/


Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.


Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31620

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined