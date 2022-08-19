Сегодня, 19 августа, стало известно, что в Кузбассе начал работу специализированный мобильный комплекс "Автоураган". В систему входят шесть камер, которые фиксируют окружающие транспортные средства в диапазоне 360 градусов, как во встречном, так и в попутном направлении. Кроме того, в комплекс включены радары, способные зафиксировать скорость до 350 километров в час. Система также окажет помощь в розыске транспорта.

"Автоураган" распознает целый перечень нарушений ПДД, среди которых: превышение скорости, игнорирование правил парковки и движение по обочине. Работает комплекс как в потоке машин, так и во время стоянки, а также предназначен и для выезда на междугородние трассы, отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полученные данные хранятся на бортовом компьютере около месяца и в режиме реального времени направляются в ГИБДД, где правоохранители решают вопрос о привлечении нарушителей к ответственности.

Напомним, что в Кемерове 22 августа пройдут массовые проверки водителей.