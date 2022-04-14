Концерт пройдет в среду, 20 апреля, в 18:30
Авторский концерт заслуженного работника культуры РФ, профессора Анатолия Мохонько.
В концертной программе примут участие народный коллектив Хор советской песни ДК им. 50-летия Октября (художественный руководитель и дирижер Анатолий Мохонько) и Губернаторский оркестр русских народных инструментов Государственной филармонии Кузбасса (художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков).
Хор советской песни ДК им. 50-летия Октября – один из ведущих самодеятельных коллективов нашей области. Коллектив является лауреатом многочисленных городских, областных и международных конкурсов и фестивалей, ведет активную гастрольную деятельность по городам области, выступает с ведущими оркестровыми коллективами региона, в том числе и с народным оркестром филармонии.
В программе прозвучат песни бессменного руководителя коллектива – Анатолия Мохонько.
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