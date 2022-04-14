+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Авторский концерт "Сердце России моей" состоится в Филармонии Кузбасса

0

Анатолий Мохонько выступит на сцене Государственной Филармонии Кемерова с хором и оркестром.

Концерт пройдет в среду, 20 апреля, в 18:30


"Сердце России моей"
Авторский концерт Анатолия Мохонько

Авторский концерт заслуженного работника культуры РФ, профессора Анатолия Мохонько.

В концертной программе примут участие народный коллектив Хор советской песни ДК им. 50-летия Октября (художественный руководитель и дирижер Анатолий Мохонько) и Губернаторский оркестр русских народных инструментов Государственной филармонии Кузбасса (художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков).


Хор советской песни ДК им. 50-летия Октября – один из ведущих самодеятельных коллективов нашей области. Коллектив является лауреатом многочисленных городских, областных и международных конкурсов и фестивалей, ведет активную гастрольную деятельность по городам области, выступает с ведущими оркестровыми коллективами региона, в том числе и с народным оркестром филармонии.


В программе прозвучат песни бессменного руководителя коллектива – Анатолия Мохонько.


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35460

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined