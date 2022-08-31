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"Авторский дизайн" подъезда возмутил жителей кузбасского города

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В Кемеровской области горожане пожаловались на состояние парадной.

О проблеме сообщили междуреченцы, проживающие в одном из домов по проспекту 50 лет Комсомола. Горожане рассказали, что их управляющая компания не проводит ремонт в подъезде №3. При этом в парадной, как заявили кузбассовцы, сломаны ступени, почтовые ящики и подоконники, а стены и проводка находятся в удручающем состоянии. Свои слова междуреченцы подкрепили снимками, сделанными в подъезде.

‒ Авторский дизайн. Под СССР 60-х годов, ‒ пошутили комментаторы.

Пользователи Сети посоветовали междуреченцам обратиться в ГЖУ или сменить управляющую компанию. При этом кузбассовцы отметили, что из-за ремонта в подъезде могут вырасти тарифы на услуги УК.

Фото: ВКонтакте / "Типичный Междуреченск Мыски Новости [ТМ]"

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