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Автопробег "Память Победы" пройдет через шесть кузбасских городов

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Власти Кемеровской области рассказали об акции, приуроченной к 9 мая.

Автопробег по югу Кузбасса состоится завтра, 7 мая. Участники отправятся в 08:20 от мемориального комплекса "Бульвар Героев" в Новокузнецке.


Дальнейший маршрут пройдет через:

  • Прокопьевск (въезд в город, памятник святому Прокопию, 10:35-11:00);
  • Киселевск (памятник "Мужеству посвящается" в районе шахты №12, 11:50-12:30);
  • Осинники (скульптурная композиция "Мать, ждущая сына с войны", 14:00-14:40);
  • Мыски (Мемориал Воинской Славы, 16:00-16:30);
  • Междуреченск (Городской Парк, 17:10-18:00), сообщают в пресс-службе областной администрации.

Присоединиться к колонне можно на любом из этапов маршрута.

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