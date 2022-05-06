Автопробег по югу Кузбасса состоится завтра, 7 мая. Участники отправятся в 08:20 от мемориального комплекса "Бульвар Героев" в Новокузнецке.
Дальнейший маршрут пройдет через:
- Прокопьевск (въезд в город, памятник святому Прокопию, 10:35-11:00);
- Киселевск (памятник "Мужеству посвящается" в районе шахты №12, 11:50-12:30);
- Осинники (скульптурная композиция "Мать, ждущая сына с войны", 14:00-14:40);
- Мыски (Мемориал Воинской Славы, 16:00-16:30);
- Междуреченск (Городской Парк, 17:10-18:00), сообщают в пресс-службе областной администрации.
Присоединиться к колонне можно на любом из этапов маршрута.
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