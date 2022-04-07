Автомобильное движение на затопленном участке кузбасской трассы попало под запрет

Участок дороги "Обход участка пгт. Каз – Алгаин" (поворот на поселок Алгаин с автомобильной дороги "Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол") окажется недоступен для автомобилистов из-за затопления. По данным кузбасских стражей закона, на указанном участке будут дежурить дорожные эксплуатационные службы.

Специалисты пояснили, что затопление дороги произошло на фоне сильного снеготаяния на всей территории Кемеровской области. К слову, представители ГИБДД призвали всех водителей к внимательности на трассах и предупредили о возможных разливах небольших рек, что может поспособствовать подтоплению дорог.