Автомобильное движение изменится в Новокузнецке из-за ремонта переезда

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В южной столице Кузбасса власти анонсировали проведение ремонтных работ на одном из трамвайных переездов города, которые внесут коррективы в движение транспорта.

Речь идет о трамвайных путях, которые расположены на пересечении проспектов Пионерского и Кузнецкстроевского. В администрации Новокузнецка со ссылкой на Управление по транспорту и связи сообщили, что ремонт начнется 13 августа и завершится 15 августа. За это время рабочим предстоит демонтировать изношенную плитку и уложить новый асфальт.


Отмечается, что работы будут проводиться в ночное время и внесут изменения в схему проезда. Водителям придется планировать маршрут с учетом временных дорожных знаков.

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