Автомобильное движение изменится в Новокузнецке из-за ремонта переезда

Речь идет о трамвайных путях, которые расположены на пересечении проспектов Пионерского и Кузнецкстроевского. В администрации Новокузнецка со ссылкой на Управление по транспорту и связи сообщили, что ремонт начнется 13 августа и завершится 15 августа. За это время рабочим предстоит демонтировать изношенную плитку и уложить новый асфальт.

Отмечается, что работы будут проводиться в ночное время и внесут изменения в схему проезда. Водителям придется планировать маршрут с учетом временных дорожных знаков.