Автомобильная пробка парализовала главный кемеровский мост

Жители кузбасской столицы в Сети рассказали, что Кузнецкий мост в Кемерове "встал колом". Соответствующее сообщение появилось во "ВКонтакте" около 13:20 по местному времени.

Согласно данным сервиса "Яндекс", на текущий момент пробки в городе достигают всего четыре балла. На карте видно, что движение транспорта существенно затруднено в районе главного моста через Томь, также автомобилисты практически полностью остановились на Логовом шоссе.

Кроме того, интернет-пользователи предположили, что затор возник из-за недавнего ДТП, что произошло сегодня на Логовом шоссе. Как оказалось, там столкнулись иномарка и грузовик, его от удара отбросило на трамвайные пути.