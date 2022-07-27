Автомобильная пробка парализовала главный кемеровский мост

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В областной столице Кузбасса сегодня днем 27 июля образовалась серьезная пробка. Со слов автомобилистов, "колом встал" весь Кузнецкий мост.

Жители кузбасской столицы в Сети рассказали, что Кузнецкий мост в Кемерове "встал колом". Соответствующее сообщение появилось во "ВКонтакте" около 13:20 по местному времени.


Согласно данным сервиса "Яндекс", на текущий момент пробки в городе достигают всего четыре балла. На карте видно, что движение транспорта существенно затруднено в районе главного моста через Томь, также автомобилисты практически полностью остановились на Логовом шоссе.


Кроме того, интернет-пользователи предположили, что затор возник из-за недавнего ДТП, что произошло сегодня на Логовом шоссе. Как оказалось, там столкнулись иномарка и грузовик, его от удара отбросило на трамвайные пути.

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