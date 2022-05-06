Автомобилисты заметили дикого лося на кемеровской трассе

В черте города Кемерово на трассе по направлению к жилому району Лесная Поляна автомобилисты заметили лося, который перебегал дорогу во время движения транспортного средства.

– Вчера днем. Виадук с леснополянской трассы в сторону Журавлевых гор, – уточнил автор видео.

В комментариях подписчики сообщества предложили поставить специальные дорожные знаки на участке, где часто появляются парнокопытные, якобы на отснятой территории "миграционный коридор", по которому косули и лоси весной и осенью двигаются вдоль реки Томь к своему месту жительства – лесу. Интернет-пользователи призвали водителей быть бдительными, чтобы не попасть в ДТП с крупным животным.