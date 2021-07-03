Автомобилисты встали в восьмикилометровой пробке на кузбасской дороге

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Крупное скопление из машин образовалось накануне на трассе в Кемеровской области. О затруднениях в движение автотранспорта горожане сообщили в Сети.

Публикация с информацией о заторе, образовавшемся на дороге, появилась в одном из крупнейших городских сообществ, освещающих новости Кузбасса. По тексту из сообщения известно, что в субботу, 3 июля, в Топкинском районе образовалась пробка протяженностью восемь километров. Тянулся затор из транспорта, как отметил автор публикации, прямо от «топкинского кольца».


На момент, когда мужчина публиковал сообщение о проблеме, машины на участке неподвижно стояли около 40 минут.


Исходя из информации, представленной онлайн-сервисом, отслеживающим дорожную ситуацию, проезд автотранспорта на участке к моменту публикации новости еще затруднен. Сам затор образовался из-за работ, проводимых на трассе.

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