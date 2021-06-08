Автомобилисты временно смогут проехать дорогу в Новокузнецке только в одну сторону

Как сообщается в публикации Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Новокузнецка, появившейся в Instagram в понедельник, 7 июня, на участке проспекта Ермакова от пересечения с проездом улицы Павловского до пересечения с проспектом Пионерский было организовано одностороннее движение. Въезд со стороны проспекта Пионерского на проспект Ермакова запрещен.

Обусловлены вышеописанные изменения в схеме проезда проспекта обеспечением безопасности при проведении дорожных работ на участке.

В этот же день УДКХиБ опубликовали еще одно сообщение, в котором рассказали о том, что рабочие приступили к первому этапу ремонта на участке – снятию старого дорожного полотна. Общая протяженность работ составит около 1 километра. Всего на проспекте Ермакова будет выложено более 14 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия.