Автомобилисты временно смогут проехать дорогу в Новокузнецке только в одну сторону

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Одностороннее движение на время вводится на проезжей части на проспекте Ермакова в южной столице Кузбасса. Изменения в схеме проезда участка обусловлены ремонтными работами.

Как сообщается в публикации Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Новокузнецка, появившейся в Instagram в понедельник, 7 июня, на участке проспекта Ермакова от пересечения с проездом улицы Павловского до пересечения с проспектом Пионерский было организовано одностороннее движение. Въезд со стороны проспекта Пионерского на проспект Ермакова запрещен.


Обусловлены вышеописанные изменения в схеме проезда проспекта обеспечением безопасности при проведении дорожных работ на участке.


В этот же день УДКХиБ опубликовали еще одно сообщение, в котором рассказали о том, что рабочие приступили к первому этапу ремонта на участке – снятию старого дорожного полотна. Общая протяженность работ составит около 1 километра. Всего на проспекте Ермакова будет выложено более 14 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия.

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