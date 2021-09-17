Автомобилисты в Новокузнецке перекрыли дорогу реанимационной бригаде

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В южной столице Кузбасса автомобилисты не пропустили машину реанимационной бригады, которая ехала на вызов к пациенту. В результате в дело вмешались стражи закона.

Водители в Новокузнецке не уступили дорогу машине медиков с включенным специальным сигналом. Оказалось, что бригада специалистов спешила на вызов к пациенту.


Чтобы не терять время в пробках сотрудники реанимации обратились за помощью к полицейскому мотопатрулю. В результате правоохранителям удалось расчистить полосу движения, по которой врачи смогли свободно проехать, что позволило им своевременно прибыть на вызов к пациенту.


Водители обязаны уступать дорогу автомобилям со включенным спецсигналом. В противном случае за нарушение правил придется заплатить штраф в размере 5 000 рублей, прокомментировали в областном МВД.

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