Автомобилисты в Новокузнецке перекрыли дорогу реанимационной бригаде

Водители в Новокузнецке не уступили дорогу машине медиков с включенным специальным сигналом. Оказалось, что бригада специалистов спешила на вызов к пациенту.

Чтобы не терять время в пробках сотрудники реанимации обратились за помощью к полицейскому мотопатрулю. В результате правоохранителям удалось расчистить полосу движения, по которой врачи смогли свободно проехать, что позволило им своевременно прибыть на вызов к пациенту.

Водители обязаны уступать дорогу автомобилям со включенным спецсигналом. В противном случае за нарушение правил придется заплатить штраф в размере 5 000 рублей, прокомментировали в областном МВД.