Автомобилисты помешали вывозу мусора с нового кемеровского района

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Фото:  

В кузбасской столице жители многоэтажек на Притомском проспекте пожаловались на невыносимое соседство с мусором, который не вывозится с придомовой территории уже долгое время.

Жители двора по кемеровскому проспекту оказались возмущены мусорными завалами, которые образовались на участке, отведенным под контейнеры. Свое негодование они выразили в сообществе с городскими новостями во "ВКонтакте".

Вот вам и новый район!!! По адресу пр- т Притомский 11, следует из сообщения.

В свою очередь в комментариях под фото с переполненными баками откликнулись мусорщики. По их данным, за отходами на обозначенный участок ежедневно выезжают специальные автомобили, но добраться до хлама им не удается из-за того, что проезд регулярно блокируют автомобилисты, паркуя свои машины там, где вздумается.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
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