Автомобилисты помешали кемеровским службам убрать снег с улиц

0
Фото:  

Кемеровские службы обвинили местных автомобилистов в том, что они создали помеху для качественной и своевременной уборки городских улиц от снега.

В Instagram-аккаунте главы города Кемерово Ильи Середюка жители областного центра начали масово высказывать жалобы на некачественную уборку снега в областном центре. По словам пользователей Сети, сугробы образовались на улицах Весенняя, Институтская, Мартемьянова, Красная, 50 лет октября, также комментаторы указали на проспекты Ленина, Советский, Шахтеров, Притомский.


На обращения отреагировали представители МБУ "Кемеровские автодороги". С их слов, в снежном коллапсе виноваты автомобилисты, которые в дневное время в центре города паркуют автомобили, из-за чего отчищать улицы от осадков специалистам удается только по вечерам.

– Ввиду того, что по вышеуказанным улицам в дневное время большое количество припаркованных вдоль обочин автомобилей и высокая интенсивность движения, работы будут проводиться во вторую смену после 20 часов, – прокомментировали ситуацию в учреждении.

Кроме того, в кемеровской мэрии указали, что вывоз снега уже начался на улицах 50 лет Октября, Кирова, на проспектах Советском, Ленина и на Осеннем бульваре.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30792

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined