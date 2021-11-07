Автомобилисты помешали кемеровским службам убрать снег с улиц

В Instagram-аккаунте главы города Кемерово Ильи Середюка жители областного центра начали масово высказывать жалобы на некачественную уборку снега в областном центре. По словам пользователей Сети, сугробы образовались на улицах Весенняя, Институтская, Мартемьянова, Красная, 50 лет октября, также комментаторы указали на проспекты Ленина, Советский, Шахтеров, Притомский.

На обращения отреагировали представители МБУ "Кемеровские автодороги". С их слов, в снежном коллапсе виноваты автомобилисты, которые в дневное время в центре города паркуют автомобили, из-за чего отчищать улицы от осадков специалистам удается только по вечерам.

– Ввиду того, что по вышеуказанным улицам в дневное время большое количество припаркованных вдоль обочин автомобилей и высокая интенсивность движения, работы будут проводиться во вторую смену после 20 часов, – прокомментировали ситуацию в учреждении.

Кроме того, в кемеровской мэрии указали, что вывоз снега уже начался на улицах 50 лет Октября, Кирова, на проспектах Советском, Ленина и на Осеннем бульваре.