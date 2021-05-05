Автомобилисты опасаются ездить по разваливающейся трассе в Кузбассе

В одном из крупных городских сообществ, посвященных новостям Кузбасса, местные жители рассказали об «ужасном» дорожном покрытии на трассе «Топки – Треща – Черемичкино». К своему сообщению кузбассовцы прикрепили фотографии с места, о котором ведется речь в публикации. На них запечатлено, как именно асфальт успел испортиться с того момента, как его выложили. Некоторые участки там раздробились на небольшие куски, отколовшийся асфальт скидывают в обочину.

По мнению горожан, движение по такой дороге может представлять опасность.

- <…> хотела бы сообщить о ужасном дорожном покрытии,которое создает аварийную ситуацию,а также затрудняет движение (авт. стиль сохранен – прим. ред.), - пишет горожанка.

Отмечается и то, что к участку прикреплена дорожная служба, телефон которой указан на табличке, обозначающей название трассы. Горожане пытались связаться с ответственными лицами, однако все номера телефонов компании сейчас являются неактуальными.