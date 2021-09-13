Автомобилисты массово столкнулись с проверкой на въезде в Кемерово

На автодороге Кемерово — Ленинск - Кузнецкий — Кемерово прошел рейд, в ходе которого сотрудники ГИБДД и УФССП региона проверяли автовладельцев. С помощью программы инспекторы вычисляли среди водителей должников.

— В ходе рейда сотрудниками ведомства было проверено 58 транспортных средств. Судебными приставами было составлено восемь актов описи и ареста, — рассказали в областном УФССП.

При этом пять актов — на арест автомобилей. По предварительным подсчетам, всего было арестовано имущества на 2 млн 860 тыс. рублей. 55 тыс. рублей было выплачено на месте в сумме 12 водителями.

Если владельцы арестованного транспорта и прочего имущества за десять дней не погасят долги, то оно пойдет на продажу в счет погашения задолженности.