Автомобилисты массово побили свои автомобили на кемеровском мосту

0
Фото:  

В кузбасской столице владельцы авто призвали чиновников обратить внимание на разбитые дороги. Со слов интернет-пользовательницы, яма на городском мосту уже привела к множеству ДТП.

В Сети жители областного центра выразили недовольство состоянием городских дорог. Со слов автора сообщения, на одном из автомобильных мостов уже давно появились глубокие ямы, однако специалисты не спешат разбираться с аварийным участком.

По адресу Кузнецкий 90, Горбатый мост, посреди дорожного полотна, вдоль трамвайных путей, находится огромная яма, благодаря которой происходят множество ДТП, в последствие чего люди чинят свои автомобили, – сказала горожанка.

На публикацию в сообществе во "ВКонтакте" отреагировали представители кемеровского правительства. Чиновники заявили, что передали информацию в МБУ "Кемеровские автодороги", что бы там сверили планы ремонтных работ. Ответ по обращению будет известно позже до 28.07.2022.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38551

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined