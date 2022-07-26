Автомобилисты массово побили свои автомобили на кемеровском мосту

В Сети жители областного центра выразили недовольство состоянием городских дорог. Со слов автора сообщения, на одном из автомобильных мостов уже давно появились глубокие ямы, однако специалисты не спешат разбираться с аварийным участком.

– По адресу Кузнецкий 90, Горбатый мост, посреди дорожного полотна, вдоль трамвайных путей, находится огромная яма, благодаря которой происходят множество ДТП, в последствие чего люди чинят свои автомобили, – сказала горожанка.

На публикацию в сообществе во "ВКонтакте" отреагировали представители кемеровского правительства. Чиновники заявили, что передали информацию в МБУ "Кемеровские автодороги", что бы там сверили планы ремонтных работ. Ответ по обращению будет известно позже до 28.07.2022.