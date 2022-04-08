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Автомобилистка выслушает приговор после наезда на ребенка в Кузбассе

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Жительница одного из городов Кемеровской области предстанет перед судом после ДТП с участием мальчика.

Установлено, что в сентябре 2021 года 37-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого, управляя автомобилем Lexus RX330, не выбрала безопасную скорость движения. В результате этого нарушительница совершила наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил сложный перелом ноги, который позднее квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Ленинск-кузнечанка не стала вызвать экстренные службы. Вместо этого она сама доставила пострадавшего в больницу и уже оттуда позвонила в полицию.

"Сотрудникам госавтоинспекции она пояснила, будто не заметила ребенка, а почувствовав удар, решила, что сбила собаку. И только выйдя из машины, заметила на асфальте мальчика", ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ направлено в суд. Наказание может составить до семи лет лишения свободы. Кроме того, потерпевшая сторона запросила компенсации морального ущерба в размере 700 тысяч рублей.

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