Автомобилистка скрылась с места ДТП на кемеровской парковке

По данным рассказчика, инцидент произошел вчера 27 апреля днем на парковке у дома №41 по улице Терешковой в городе Кемерово. Он указал, что его машину поцарапала некая девушка, управляющая Nissan x-trail. При этом после произошедшего автомобилистка якобы скоропостижно скрылась.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в кемеровскую ГИБДД, где факт ДТП подтвердили.

– В 16:35 в районе строения №41/4 по ул Терешковой неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на Honda Accord, после чего он скрылся с места происшествия. Ведется розыск, – сообщила собеседница AVOKADO.

Обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб.

Теперь за оставление места аварии водитель может лишиться прав по КоАП РФ ст. 12.27 на срок от года до полутора лет или же отправиться под арест на 15 суток. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать ПДД и быть внимательными, а также не забывать об ответственности.