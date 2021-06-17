Автомобилист встретился с тремя медвежатами на кузбасской трассе

Информация, что на части трассы Чугунаш-Таштагол были замечены три медвежонка появилась в сообществе социальной сети. Автор прикрепил съемку с места события и указал, что животные мирно пересекали проезжую часть.

– Будьте внимательны! – обратился пользователь Сети к автомобилистам.

В комментариях один из зрителей отметил, что причина появления большого количества животных в Кемеровской области кроется в улучшении экологии на территории региона "да к нам похоже все звери страны подтягиваются", с иронией подметил читатель паблика.

Ранее редакция Avokado сообщала, что на неделе дикий лось пробрался на территорию кемеровского аэропорта, а крупный кабан исследовал кузбасскую столицу по городским улицам.