Автомобилист в Кузбассе скрылся после смертельного наезда на женщину

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В Кемеровской области под колесами автомобиля погибла женщина-пешеход. Виновник смертельного инцидента с места происшествия скрылся.

Согласно данным правоохранителей, ДТП с участием пешехода произошло на улице Ленинской поселка городского типа Ижморский. От полученных травм пострадавшая женщина скончалась, а водитель неустановленного автомобиля скрылся.


Вскоре подозреваемый в смертельном наезде на человека был задержан. Им оказался 46-летний житель поселка городского типа Яя. Он имел признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования отказался.


Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, передает ГИБДД Кузбасса.

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