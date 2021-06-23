Автомобилист устроил погоню за кабаном по улицам Кемерова

Соответствующая публикация появилась в сообществе социальной сети "ВКонтакте". Автор поделился записью, сделанной из салона машины, где видно, как неизвестные на автомобиле гонятся за животным по проезжей части города.

При этом в подписи к видео местный житель отметил, что инцидент произошел на пересечении улиц Ленина-Волгоградская.

— В город забрел кабанчик. Видимо, он искал себе еду. И кто-то решил поиграть с ним "догонялки". Спрашивается, зачем? — указал горожанин в комментарии к посту.

Пользователи Сети негативно отнеслись к подобным "догонялкам" с кабаном по городу. Большинство зрителей сошлись во мнении, что поступок земляка неприемлем, поскольку встреча с "железным конем" выходца из леса сильно испугала.