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Автомобилист устроил погоню за кабаном по улицам Кемерова

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Фото:  

Житель кузбасской столицы на автомобиле решил устроить "догонялки" за диким кабаном, который забрел в город.

Соответствующая публикация появилась в сообществе социальной сети "ВКонтакте". Автор поделился записью, сделанной из салона машины, где видно, как неизвестные на автомобиле гонятся за животным по проезжей части города.


При этом в подписи к видео местный житель отметил, что инцидент произошел на пересечении улиц Ленина-Волгоградская.

В город забрел кабанчик. Видимо, он искал себе еду. И кто-то решил поиграть с ним "догонялки". Спрашивается, зачем? указал горожанин в комментарии к посту.

Пользователи Сети негативно отнеслись к подобным "догонялкам" с кабаном по городу. Большинство зрителей сошлись во мнении, что поступок земляка неприемлем, поскольку встреча с "железным конем" выходца из леса сильно испугала.

Видео: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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