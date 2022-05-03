Автомобилист скончался после наезда на столб в кузбасском городе

Накануне, 2 мая, в социальных сетях появились фотографии из Ленинска-Кузнецкого, на которых очевидцы запечатлели разбитую в результате ДТП машину. По словам горожан, инцидент произошел на улице Шилина.

Сотрудники УГИБДД Кузбасса рассказали, что водитель Renault Megane, 29-летний мужчина, двигался в сторону улицы Абая со стороны улицы Маресьева. Автомобилист не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего наехал на металлический столб, сообщили VSE42.Ru в ведомстве.

Водитель скончался на месте. Все обстоятельства произошедшего выясняются.