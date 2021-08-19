Автомобилист скончался после наезда на опору моста в Новокузнецке

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Водитель японского автомобиля в южной столице Кузбасса разбился насмерть, въехав в опору моста. О подробностях инцидента пишут VSE42.Ru со ссылкой на УГИБДД Кузбасса.

Сигнал о случившемся в Новокузнецке происшествии правоохранители получили поздним вечером среды, 18 августа.


Предварительно полицейскими было установлено, что автомобилист, управлявший машиной Toyota Camry, при движении не выбрал безопасную скорость, из-за чего потерял контроль над иномаркой. Как итог – водитель въехал в опору моста. В результате происшествия 28-летний мужчина, находившийся за рулем транспорта, скончался на месте.


Кроме погибшего в авто находился еще один человек – 27-летний пассажир. Он же, как уточнили изданию в полиции, получил травмы различной степени тяжести. С места происшествия его доставили в госпиталь.

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