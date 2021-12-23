Автомобилист сбил ребенка возле пешеходного перехода в Кемерове

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В редакцию AVOKADO обратился житель кузбасской столицы, который сообщил о ДТП с участием малолетнего пешехода. В городской ГИБДД прокомментировали произошедшее.

По словам очевидца, авария произошла утром в четверг, 23 декабря, возле дома №12 по улице Космическая в Заводском районе кузбасской столицы. Местный житель указал, что на месте происшествия стоял автомобиль реанимации.


В ОГИБДД по городу Кемерово журналисту AVOKADO сообщили, что сигнал о наезде на пешехода поступил в ведомство в 7:20 по местному времени. Установлено, что 10-летнюю девочку сбил 44-летний водитель иномарки Toyota Corolla.

– Ребенок переходил проезжую часть вблизи нерегулируемого пешеходного перехода,– уточнили в ведомстве.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что мужчина погиб после наезда иномарки на женщину и кафе в Кемерове.

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