Автомобилист сбил ребенка на велосипеде в кузбасском городе

В социальных сетях появились фотографии, снятые местными жителем на улице Карла Маркса в Белове. На кадрах видно, как на дороге у передней части иномарки лежит велосипед, рядом с которым стоят стражи закона. По словам очевидцев, несовершеннолетний пытался пересечь проезжую часть на двухколесном транспорте, и в этот момент на него наехал автомобилист. Пострадавший при этом остался жив.

По данным ГИБДД по Кузбассу, инцидент произошел 17 мая в 18:50. Предварительно установлено, что водитель Toyota Camry при выполнении поворота направо не уступил дорогу велосипедисту, который проезжал проезжую часть.

– В результате травмы получил 11-летний мальчик. Ему назначено стационарное лечение, – рассказали AVOKADO в ГИБДД по Кузбассу.

Известно, что за рулем легковушки находился 43-летний мужчина. На момент ДТП он был трезв.