Автомобилист сбил ребенка на пешеходном переходе в Кемерове

По данным пользователей социальных сетей, сегодня на улице Веры Волошиной в Кемерове произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. На опубликованных кадрах видно, что на асфальте около пешеходного перехода лежит ребенок.

Очевидцы сообщили, что услышали детский крик, а затем скрип колес. При этом на данном участке дороги аварии с пешеходами не редкость, отметили местные жители.

Пострадавшая девочка, как сообщается, жива. С места инцидента ее забрала бригада скорой помощи. На автомобиле после столкновения осталась вмятина.

В ОГИБДД по городу Кемерово журналисту AVOKADO подтвердили факт ДТП. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.