Автомобилист сбил ребенка на пешеходном переходе в Кемерове

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы сообщили об инциденте на одной из улиц города. Очевидцы заявили, что на пешеходном переходе сбили девочку.

По данным пользователей социальных сетей, сегодня на улице Веры Волошиной в Кемерове произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. На опубликованных кадрах видно, что на асфальте около пешеходного перехода лежит ребенок.


Очевидцы сообщили, что услышали детский крик, а затем скрип колес. При этом на данном участке дороги аварии с пешеходами не редкость, отметили местные жители.


Пострадавшая девочка, как сообщается, жива. С места инцидента ее забрала бригада скорой помощи. На автомобиле после столкновения осталась вмятина.


В ОГИБДД по городу Кемерово журналисту AVOKADO подтвердили факт ДТП. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.

Фото, видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29047

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined