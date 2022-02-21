Автомобилист сбил кемеровчанина на пешеходном переходе

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Водитель автомобиля Mercedes-Benz на "зебре" возле Шахтеров, 45 совершил наезд на 50-летнего мужчину. Он получила травмы. Подробности инцидента журналисту AVOKADO раскрыли в кемеровской ГИБДД.

Предварительно установлено, что вчера в воскресенье, 20 февраля, около 14:10 автомобилист за рулем Mercedes-Benz двигался в направлении улицы Терешковой, но во время пути не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

– В результате ДТП пешеход, мужчина 50 лет, получил травмы, по характеру которых назначено стационарное лечение, – сообщили в ГИБДД Кемерова.

Виновником ДТП оказался 23-летний парень. Отмечается, что он нарушил правила проезда "зебры". За рулем иномарки он находился в трезвом виде.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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