Автомобилист сбил кемеровчанина на пешеходном переходе

Предварительно установлено, что вчера в воскресенье, 20 февраля, около 14:10 автомобилист за рулем Mercedes-Benz двигался в направлении улицы Терешковой, но во время пути не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

– В результате ДТП пешеход, мужчина 50 лет, получил травмы, по характеру которых назначено стационарное лечение, – сообщили в ГИБДД Кемерова.

Виновником ДТП оказался 23-летний парень. Отмечается, что он нарушил правила проезда "зебры". За рулем иномарки он находился в трезвом виде.