Автомобилист сбил электросамокатчика на пешеходном переходе в Кемерове

В ГИБДД города Кемерово корреспонденту AVOKADO рассказали, что ДТП произошло в 14:30 27 августа на пр. Октябрьском у строения №79. Установлено, что 36-летний водитель "Хендай" во время движения по указанному проспекту в сторону пр. Ленинградского на разрешающий сигнал светофора при включении запрещающего выехал на регулируемый перекресток пр. Октябрьский с б-р. Строителей и, когда завершал проезд пересечения, то сбил пешехода

– Пешеход, мужчина, 1996 г. р. пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора на электросамокате, двигаясь справа налево по ходу движения автомобиля. – уточнили журналисту в ведомстве.

В результате ДТП электросамокатчик получил травмы различной степени тяжести, он доставлен в медицинское учреждение, где сейчас получает лечение в стенах стационара. По факту ДТП организована проверка.

Стражи закона призвали участников дорожного движения переходить проезжую часть дороги только пешком, убедившись при этом, что все транспортные средства вас пропускают. Переезжать через дорогу на велосипеде или любом другом средстве передвижения запрещено, поскольку может быть опасным и привести к печальным последствиям.