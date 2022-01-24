Автомобилист сбил двоих детей на пешеходе в кузбасском городе

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В Ленинске-Кузнецком сегодня днем, 11 января, произошло ДТП – автомобилист наехал на малолетних пешеходов возле городской школы.

В Сети появилась информация, что сегодня в понедельник, 24 января, в Ленинске-Кузнецком возле стен одной из школ на проезжей части под колеса автомобиля попали дети. Автор указала, что инцидент произошел в районе пешеходного перехода на улице Зварыгина.

Водитель видно вину свою чувствует, наблюдала со слезами, дети так плакали. Не гоняйте пожалуйста водители, дорога скользкая, тормозной путь большой! прокомментировала интернет-пользователь.

Также она добавила, что медики увезли детей живыми. Со слов очевидцев, травмы получили мальчик и девочка. В ГИБДД Кузбасса журналисту AVOKADO подтвердили факт ДТП с несовершеннолетними. Собеседник рассказал изданию, что на месте работают стражи закона. Все детали произошедшего уточняются.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала читателям, что информация о серьезной аварии в южной столице Кузбасса появилась в Сети. Со слов очевидцев, один из автомобилистов не смог самостоятельно выбраться из искореженной от удара машины.

Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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