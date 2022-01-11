Автомобилист разозлил новокузнечан зажигательными танцами на дороге

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В южной столице Кузбасса был замечен автолюбитель, который посреди проезжей части устроил зажигательные танцы. Правда выходку горожанина оценили не все.

Информация о бодро танцующем жителе Новокузнецка появилась в Instagram-сообществе. Судя по опубликованной видеозаписи, молодой человек под динамичную музыку выпрыгивает из автомобиля в разных частях города, после чего двигается под музыку.


При этом большой сцене он предпочел место на проезжей части, пешеходный переход и зону возле остановочного павильона.

Жизнерадостный новокузнечанин танцует на проезжей части. А где вы танцевали весь новогодний уик-энд? указал автор в тексте поста.

Однако в комментариях не все зрители положительно отнеслись к выходке автомобилиста. Часть интернет-пользователей выразила мнение, что для ролика герой мог бы отрепетировать свои движения и поставить полноценный танец, а не секундное "дрыгание". Некоторые предположили, что запись была снята для популярной социальной сети, которая задает современные тренды у молодежи.

Видео: Instagram / "gorodad"

Да!
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