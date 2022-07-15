Автомобилист протаранил ворота детского сада в Новокузнецке

По предварительной информации, новокузнечанин явился в одно из дошкольных учреждений города, чтобы выяснить отношения со своей бывшей возлюбленной. Для этого мужчина на легковом автомобиле протаранил ворота детского сада, а затем попытался проникнуть в помещение, где от него укрылась женщина. Дебошир разбил одно из окон кулаком и начал угрожать экс-сожительнице расправой. Когда работники детсада вызвали силовиков, мужчина поспешил скрыться, однако спустя время был задержан в одном из дворов.

Нарушителем оказался 42-летний горожанин с признаками алкогольного опьянения, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу. Новокузнечанина передали полиции для дальнейшего разбирательства.