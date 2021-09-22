Автомобилист преследовал бурого медведя на кузбасской трассе

Из опубликованной записи следует, что на оживленную автотрассу выбежал мощный хищник – бурый медведь. Некоторое время зверь бежал по направлению вдоль дороги, но после свернул на обочину и скрылся от наблюдателя на автомобиле в лесной чаще.

– Мишку заметили в Таштагольском районе, – прокомментировал автор видео во "ВКонтакте".

Однако в комментариях пользователи раскритиковали водителя машины, который преследовал животное. По их мнению, такое поведение земляка могло испугать хозяина тайги. Также они отметили, что на появление жителей леса следует реагировать более спокойно.