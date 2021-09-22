Автомобилист преследовал бурого медведя на кузбасской трассе

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Бурый медведь выбежал на оживленную проезжую часть в Таштагольском районе, где его застал водитель авто с камерой.

Из опубликованной записи следует, что на оживленную автотрассу выбежал мощный хищник – бурый медведь. Некоторое время зверь бежал по направлению вдоль дороги, но после свернул на обочину и скрылся от наблюдателя на автомобиле в лесной чаще.

– Мишку заметили в Таштагольском районе, – прокомментировал автор видео во "ВКонтакте".

Однако в комментариях пользователи раскритиковали водителя машины, который преследовал животное. По их мнению, такое поведение земляка могло испугать хозяина тайги. Также они отметили, что на появление жителей леса следует реагировать более спокойно.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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