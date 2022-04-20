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Автомобилист пострадал в результате опрокидывания иномарки в Кузбассе

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На одной из кузбасских трасс водитель иномарки не справился с управлением своего транспорта и улетел в кювет. В результате аварии он получил травмы.

Человек пострадал в одиночном ДТП на кузбасской трассе. Речь идет об участке автодороги на 5-м километре п. Никитинский – с. Подгорное. В понедельник, 18 апреля, том улетел в кювет Volkswagen Polo. По данным региональных стражей закона, авария произошла в 16:30.

– Предварительно, водитель управляя Volkswagen Polo нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и совершил съезд в кювет с опрокидыванием водитель, – уточнили AVOKADO в ведомстве.

В результате 36-летний водитель получил травмы. Медики назначили ему стационарное лечение.

Фото: ВКонтакте / "АгентствоПоЗащитеНаселенияИтерриторииКузбасса"

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