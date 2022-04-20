Автомобилист пострадал в результате опрокидывания иномарки в Кузбассе

Человек пострадал в одиночном ДТП на кузбасской трассе. Речь идет об участке автодороги на 5-м километре п. Никитинский – с. Подгорное. В понедельник, 18 апреля, том улетел в кювет Volkswagen Polo. По данным региональных стражей закона, авария произошла в 16:30.
– Предварительно, водитель управляя Volkswagen Polo нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и совершил съезд в кювет с опрокидыванием водитель, – уточнили AVOKADO в ведомстве.
В результате 36-летний водитель получил травмы. Медики назначили ему стационарное лечение.
Фото: ВКонтакте / "АгентствоПоЗащитеНаселенияИтерриторииКузбасса"
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