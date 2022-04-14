Автомобилист получил травмы одиночном ДТП на кузбасской трассе

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В Кузбассе произошло одиночное ДТП: легковой автомобиль улетел с дороги и опрокинулся. В результате аварии телесные повреждения получил водитель.

Кадры с места одиночной аварии в Юргинском районе появились в социальных сетях. Со слов интернет-пользователя, транспорт опрокинулся в кювет неподалеку от деревни Сарзас. На кадрах заметно, что легковая машина съехала дороги. В результате падения автомобиль получил серьезные повреждения: оказались выбиты передние и боковые стекла, смяты двери и откинулась крышка капота.


В кузбасской ГИБДД журналисту AVOKADO рассказали, что сигнал о ДТП поступил в ведомство в среду, 13 апреля, в 9:30 по местному времени.

53-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием,– уточнил собеседник.

Автомобилист получил травмы. Медики назначили пострадавшему стационарное лечение.


Стражи закона призвали граждан не пренебрегать скоростным режимом и при поездках учитывать погодные и дорожные условия.

Фото: ВКонтакте / ИНЦИДЕНТ | ЮРГА - ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

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