Автомобилист погиб при столкновении с грузовиком в Кузбассе

Минувшей ночью, 11 августа, ленинск-кузнечане сообщили, что на выезде из города произошла смертельная автоавария. Судя по фотографиям, сделанным на месте происшествия, передняя часть иномарки оказалась полностью смята от столкновения с грузовиком.

По официальной информации, ДТП случилось вечером в районе здания №65 по улице Гагарина. Предварительно установлено, что 37-летний водитель Mitsubishi Lancer не выбрал безопасную скорость движения и наехал на препятствие. Из-за этого мужчина не справился с управлением и вылетел на "встречку", где столкнулся с грузовиком. Для водителя иномарки ДТП оказалось смертельным. Два пассажира легковушки, 38-летняя женщина и 12-летняя девочка, получили травмы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Кемеровской области.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что водитель обязан выбирать безопасную скорость движения с учетом конкретных условий. Детей необходимо перевозить, строго соблюдая требования ПДД.