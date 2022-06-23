Автомобилист погиб после столкновения с лосем на кузбасской трассе

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Вечером 22 июня на одной из трасс в Кемеровской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек и рогатое животное.

По данным кузбасского МВД, вчера в 22:58 на 58-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск водитель Kia K2, двигавшийся со стороны города Анжеро-Судженск в кузбасскую столицу, сбил выбежавшего на дорогу лося. Водитель умер на месте. Лесному зверю выжить после удара с авто тоже не удалось.


При этом в социальных сетях очевидцы опубликовали кадры с места трагедии. На снимках видно, что иномарка превратился в груду металла. При этом от резкого столкновения в машине сработали подушки безопасность, но и это не спасло жизнь автолюбителю. Свидетелю происшествия также удалось запечатлеть труп лося.

Фото: ВКонтакте / "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)"

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