Автомобилист на скорости снес бампер оставленному в кемеровском дворе внедорожнику

Житель кузбасской столицы рассказал об аварии, которая произошла на одной из городских парковок у дома №25 на проспекте Молодежном. По словам автора сообщения, инцидент был утром в понедельник, 11 апреля, когда неизвестный на белой машине проезжал вдоль жилого двора.

Судя по видео с места ДТП, автомобилист во время движения зацепил припаркованный красный внедорожник, однако, остановиться и дождаться хозяева поврежденного транспорта виновник столкновения не захотел. Водитель не сбавляя скорость скрылся с места происшествия. Как итог: теперь ведутся поиски свидетелей.

На кадрах видно, что в результате контакта от красной машины отлетели элементы переднего бампера. Очевидно, что причинен материальный ущерб.