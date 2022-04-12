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Автомобилист на скорости снес бампер оставленному в кемеровском дворе внедорожнику

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На кемеровской парковке произошел инцидент, после которого владелец автомобиля пожалел, что оставил транспорт во дворе дома: неизвестный водитель на скорости повредил его имущество, а после сбежал.

Житель кузбасской столицы рассказал об аварии, которая произошла на одной из городских парковок у дома №25 на проспекте Молодежном. По словам автора сообщения, инцидент был утром в понедельник, 11 апреля, когда неизвестный на белой машине проезжал вдоль жилого двора.


Судя по видео с места ДТП, автомобилист во время движения зацепил припаркованный красный внедорожник, однако, остановиться и дождаться хозяева поврежденного транспорта виновник столкновения не захотел. Водитель не сбавляя скорость скрылся с места происшествия. Как итог: теперь ведутся поиски свидетелей.


На кадрах видно, что в результате контакта от красной машины отлетели элементы переднего бампера. Очевидно, что причинен материальный ущерб.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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