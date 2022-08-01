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Автомобили в Новокузнецка "поплыли" после мощного ливня

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На юге Кузбасса мощный ливень затопил проезжую часть, из-за чего водители испытали массу неудобств. Очевидцы поделились видео с последствиями непогоды.

Сегодня днем в сообществе во "ВКонтакте" появилась информация, что автомобилисты в Новокузнецке "поплыли". Как оказалось, обильные осадки поспособствовали затоплению оживленного участка в городе.

– Садовая. Конкретно плывем, затопило жестко. Пробка от верхней Островской, – прокомментировал ситуацию автор публикации в видео.

Он также указал, что уровень воды поднялся "по самые пороги". К слову, в Сети жители юга сообщили и о граде, что выпал сегодня 1 августа в районе ДОЗа. Информации об ущербе или пострадавших от непогоды нет.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что мощный град с ливнем обрушился на Кемерово.

Фото: ВКонтакте / "ДТП Новокузнецка"

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