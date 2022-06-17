Автомобили столкнулись на оживленном перекрестке в Кемерове

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Жители кузбасской столицы сообщили о ДТП в Центральном районе города.

Сегодня, 17 июня, в Кемерове случилось столкновение двух автомобилей. Как рассказали очевидцы, инцидент произошел на пересечении проспекта Кузнецкого и улицы Николая Островского, около 13:30.


Судя по фотографии, сделанной на месте автоаварии, одна из машин понесла серьезный урон: бампер и одна из фар оказались почти полностью отделены от автомобиля. В ОГИБДД по городу Кемерово корреспонденту AVOKADO подтвердили факт ДТП. Информация уточняется.


Кроме того, горожане попросили откликнуться свидетелей автоаварии. Это можно сделать, связавшись с автором поста в социальной сети.

Фото:  
Да!
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