Автомобили столкнулись на оживленном перекрестке в Кемерове

Сегодня, 17 июня, в Кемерове случилось столкновение двух автомобилей. Как рассказали очевидцы, инцидент произошел на пересечении проспекта Кузнецкого и улицы Николая Островского, около 13:30.

Судя по фотографии, сделанной на месте автоаварии, одна из машин понесла серьезный урон: бампер и одна из фар оказались почти полностью отделены от автомобиля. В ОГИБДД по городу Кемерово корреспонденту AVOKADO подтвердили факт ДТП. Информация уточняется.

Кроме того, горожане попросили откликнуться свидетелей автоаварии. Это можно сделать, связавшись с автором поста в социальной сети.