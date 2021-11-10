Автомобили смялись после аварии на кемеровской трассе

ДТП произошло в районе 11 киллометра автомобильной дороги из Кемерово в Елыкаево. В результате столкновения водителям машин потребовалась помощь спасательной бригады.
– <...> произошло столкновение автомобилей Hyundai SANTA FE и ВАЗ 2111, – следует из текста сообщения.
На месте происшествия специалисты провели отключение автомобильных аккумуляторов и помогли оцепить место столкновения. Из размещенных в Сети кадров следует, что две легковушки ударились лобовой частью, в результате чего они получили сильные повреждения. Информации о пострадавших не поступало.
Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса
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