Автомобили "скорой" для бездорожья поступили в кузбасские больницы

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В Кемеровскую область поступили новые автомобили скорой медицинской помощи. Большая часть из них способна преодолевать бездорожье.

Согласно данным правительства Кузбасса, автопарк автомобилей скорой медицинской помощи региона пополнился на 25 единиц транспорта. Новые машины усилят работу медслужб и заменят устаревшие автомобили.


Из числа поступивших машин четыре относятся к классу "С", поэтому снабжены специальным оборудованием для проведения реанимационных мероприятий. Остальные имеют класс "В". Они будут работать на маршрутах линейных бригад скорой помощи. Отмечается, что большая часть автомобилей создана на базе "УАЗ Патриот", что повышает их проходимость по бездорожью.


Новые "скорые" распределят по больницам региона в зависимости от потребности.

Фото: Администрация правительства Кузбасса

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