Автомобили сгорели в кузбасском городе из-за курильщика

0
Фото:  

В Прокопьевске злоупотребление табаком привело к тому, что в одном из городских дворов воспламенились сразу два автомобиля.

Накануне поздним вечером в 23:26 очевидцы сообщили пожарным, что на улице Главная Прокопьевского городского округа загорелись автомобили. После сигнала на указанный адрес были отправлены пять пожарных и одна автоцистерна. К их прибытию пламя полностью объяло легковушку "Иж-2126", а также перекинулось на Toyota, что была припаркована поблизости.

– В результате "Иж-2126" выгорел полностью, а у рядом стоящей иномарки обгорели задние фары, бампер, багажник, лакокрасочное покрытие, – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Предварительно, все произошло из-за курильщика, который допустил неосторожность во время раскуривания табака. Обошлось без пострадавших. Пожар удалось ликвидировать спустя ровно 20 минут.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38631

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined