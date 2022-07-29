Автомобили сгорели в кузбасском городе из-за курильщика

Накануне поздним вечером в 23:26 очевидцы сообщили пожарным, что на улице Главная Прокопьевского городского округа загорелись автомобили. После сигнала на указанный адрес были отправлены пять пожарных и одна автоцистерна. К их прибытию пламя полностью объяло легковушку "Иж-2126", а также перекинулось на Toyota, что была припаркована поблизости.

– В результате "Иж-2126" выгорел полностью, а у рядом стоящей иномарки обгорели задние фары, бампер, багажник, лакокрасочное покрытие, – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Предварительно, все произошло из-за курильщика, который допустил неосторожность во время раскуривания табака. Обошлось без пострадавших. Пожар удалось ликвидировать спустя ровно 20 минут.