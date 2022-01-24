Автомобили превратились в груду металла после ДТП на новокузнецком мосту

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Информация о серьезной аварии в южной столице Кузбасса появилась в Сети. Со слов очевидцев, один из автомобилистов не смог самостоятельно выбраться из искореженной от удара машины.

Информация о серьезном ДТП, в результате которого автомобиль превратился в груду металла, появился в сообществе "ВКонтакте" сегодня утром в понедельник, 24 января. По словам свидетелей происшествия, авария произошла на одном из мостов в Новокузнецке.

– Мост речного вокзала, зажало водителя, образовалась пробка, – прокомментировал интернет-пользователь.

Судя по опубликованной видеосъемке, участниками столкновения стали два автомобиля, оба получили значительный урон. На место прибыли полицейские и медики. Все подробности произошедшего уточняются.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что легковой автомобиль влетел в один из новых автобусов в Кемерове.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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