Автомобили пожарных стянулись к многоэтажному дому в Кузбассе

Пользователи социальных сетей из Анжеро-Судженска сняли на камеру несколько автомобилей пожарных, которые стянулись к многоэтажному дому на улице Желябова. На кадрах также видны жильцы, которые наблюдают за происходящим.

Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, чтобы узнать подробности. Выяснилось, что накануне, в 21:30, в экстренные службы поступил сигнал о запахе дыма в подъезде. На место выдвинулись 11 человек и три единицы техники.

Сигнал оказался ложным.