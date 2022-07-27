Автомобили кузбассовцев провалились в дорожные ямы

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В кузбасском городе проезжая часть частично ушла под землю, однако за ремонт территории никто не берется. Со слов местных граждан, в углубления неоднократно проваливались машины.

Прокопчане рассказали, что в районе ул. Тюленина, 5 провалилась дорога, из-за чего на проезжей части появились огромные ямы. На фото видно, дорожное полотно ушло под землю сразу в нескольких местах.

Водоканал проводил работы в июне. Обращались к ним, чтобы исправили, но они не реагируют! Уже две машины туда провалились. Одну пришлось вытаскивать воровайкой, следует из текста сообщения.

При этом в комментариях пользователи соцсети "ВКонтакте" предложили сообщить об этой проблеме прокурорам, чтобы те разобрались в ситуации.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что дети в Новокузнецке перекрыли часть дороги самодельной плотиной.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

Да!
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