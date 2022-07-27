Автомобили кузбассовцев провалились в дорожные ямы

Прокопчане рассказали, что в районе ул. Тюленина, 5 провалилась дорога, из-за чего на проезжей части появились огромные ямы. На фото видно, дорожное полотно ушло под землю сразу в нескольких местах.

– Водоканал проводил работы в июне. Обращались к ним, чтобы исправили, но они не реагируют! Уже две машины туда провалились. Одну пришлось вытаскивать воровайкой, – следует из текста сообщения.

При этом в комментариях пользователи соцсети "ВКонтакте" предложили сообщить об этой проблеме прокурорам, чтобы те разобрались в ситуации.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что дети в Новокузнецке перекрыли часть дороги самодельной плотиной.