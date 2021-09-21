Автомобиль загорелся под окнами жилого дома в кузбасском городе

Как сообщается, сигнал о загоревшемся автомобиле на улице Энергетиков в городе Мыски поступил в экстренные службы сегодня рано утром. На момент прибытия первой бригады пожарных моторный отсек и салон легковой машины ВАЗ-2112 были охвачены огнем.

Пожар также попал на камеру очевидцев, которым удалось запечатлеть пламя, а также последствия инцидента.

В ГУ МЧС по Кузбассу отметили, что по предварительным данным, причиной произошедшего стала неисправность электрооборудования автомобиля.